Богатырские щеки появились: Костенко запечатлела подросшего сына Тарасова в бодике

Анастасия Костенко уже давно стала медийной персоной. Она вышла замуж за Дмитрия Тарасова спустя год после того, как он расстался с Ольгой Бузовой.

Сначала на участницу конкурса красоты «Мисс мира – 2014» обрушилось много критики. Ее считали разлучницей. Но со временем она показала, что ее с футболистом связываю крепкие чувства. Брюнетка подарила ему дочек: Еву и Милану.

А в прошлом году Костенко исполнила мечту своего мужа. Она родила ему долгожданного сына. Тарасов назвал его Алексеем. Спортсмен даже сделал паузу в карьере, чтобы помогать возлюбленной с детьми. На этот раз избранница спортсмена запечатлела малыша в кроватке. Он был в бодике и носочках. У крохи начали отрастать волосы.

Потом Анастасия засняла, как он красуется на ее руках. Сама Анастасия подчеркнула стройные ноги, надев мини-шорты. Она старается подбирать одну гамму с детьми. После родов жена Дмитрия быстро вернулась в форму. К слову, дочки хорошо ладят с братиком. На этот раз Костенко засняла, как он малыш лежит на специальном коврике, а к нему сразу подползла сестренка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие также отметили, что сын Тарасова настоящий богатырь. «Вот это щеки! Пышет здоровьем», «Какой у вас крепкий пацан растет», «Такого на руках не потаскаешь», «Боги, ему же только четыре месяца? Вот это вымахал», «Вам надо поставить памятник. Такая хорошая мама», — прокомментировали пост подписчики.

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