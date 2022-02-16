Уехала и принарядилась: Карпович щегольнула в стеганом пуховике и брюках в стиле милитари

Актриса в День святого Валентина предстала в Санкт-Петербурге. Она похвасталась своим образом.

Мирослава Карпович уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась после съемок в сериале «Папины дочки». Однако после проекта Мирослава стаже стала моделью. Она теперь регулярно участвует в фотосессиях.

Артистка примеряет разные образы. Не так давно она отдохнула в Дубае. Там был и Павел Прилучный, с которым у нее завязались отношения почти два года назад.

Однако на курорте Павел увиделся с бывшей женой Агатой Муцениейе и детьми. Позже он также уехал в Москву, оставив Мирославу одну на отдыхе.

После это случая актриса намекнула, что рассталась со звездой «Мажора». И 14 февраля она оказалась в Санкт-Петербурге. Артистка намекнула, что не отмечала День всех влюбленных. Она запечатлелась в стеганом пуховике цвета хаки и брюках в стиле милитари.

«Вайлентайн лук», — подписала кадр звезда.

Она предпочла не рассказывать, как провела день. Но Карпович позже устроила прогулку по городу. Поклонники восхитились тем, как выглядит. Многие расстроились, что она в такой день была без Прилучного.

«Какая вы стильная», «Такой наряд в День влюбленных?», «Очень женственная. Почему не празднуете?», «Похоже, что вы расстались с Пашей. Как грустно», «Наряд суперский», «Какая вы хрупкая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале