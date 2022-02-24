«Считаю своим моральным долгом»: Кравец готова поселить в свой особняк беженцев с Донбасса

Как отметила светская львица, у нее сердце кровью обливается от происходящего вокруг.

Певица Алена Кравец заявила, что готова разместить в своем загородном особняке беженцев с Донбасса. По ее словам, от всего происходящего на Востоке Украины у нее сердце кровью обливается.

Как она заметила, раньше Донбасс воспевали в песнях, а сейчас это «выжженное поле». Кравец жаль граждан, проживающих в этих регионах. В том числе и украинцев. Светская львица уже разместила в московской квартире семью с детьми из Луганской области.

«Считаю своим моральным долгом. Вдаваться в политические вопросы не хочу. Не знаю, кто в такой ситуации прав, кто виноват». Алена Кравец

Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР, сообщает actualnews.org.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.