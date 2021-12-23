Владимир Путин готов выступить адвокатом Деда Мороза

Президент узнал, что некий юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на зимнего волшебника.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря президенту поступил вопрос из Вологодской области, где живет Дед Мороз.

Журналист сообщил, что накануне некий юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на любимого всеми детьми зимнего волшебника, «потому что тот не выполняет его желание уже 23 года».

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас… Что сказать-то? В этой связи, я думаю, поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал Путин.

А вообще вопрос был о том, что россияне ради хайпа готовы пойти даже против самого святого, что есть в стране. Президент отметил, что главное — чтобы хайп не был злым. А в добром юморе ничего плохого нет, считает Владимир Владимирович.

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