«Мой сын проснулся ночью в слезах!»: Лазарев не сдержал эмоций, говоря о ситуации на Донбассе и Украине

Певец сыпал нецензурными словами, отреагировав на то, что происходит в мире.

Серей Лазарев, как и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых: Валерий Меладзе, Катерина Шпица, Яна Рудковская, Агата Муцениеце, Наталья Подольская, Максим Галкин, Лолита Милявская, Иван Ургант — следит за мировой новостной повесткой. Певец не смог сдержать эмоций, говоря о ситуации на Донбассе и Украине. По словам Сергея, он сам ревел точно маленький мальчик. При этом артист не сдержал нецензурных слов, делясь своими переживаниями.

«Неделю назад, мой сын проснулся ночью в слезах! Когда я спросил: «Что случилось?» — мой семилетний сын ответил: «Папа, я боюсь войны». Я ответил: «Солнышко, ну ты что, не переживай, успокойся, войны не будет». И вот сегодня… я сам реву как мальчик сейчас… Пожалуйста остановитесь! Разом! Скажите стоп! Сядьте за стол переговоров! Я хочу, чтобы мои дети жили в мирное время!» — отметил певец, говоря о ситуации вокруг Донбасса и Украины.

Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!