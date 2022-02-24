«Полное бессилие»: Любовь Толкалина высказалась о ситуации на Донбассе

24 февраля популярная российская актриса Любовь Толкалина опубликовала в социальных сетях свежий рисунок своей дочери-художницы Марии Кончаловской, на котором изображена мать с ребенком на руках. Этот трогательный пост звезда театра и кино посвятила событиям на Донбассе, которые развернулись в этот день и привлекли к себе внимание всей мировой общественности.

«Если бы мужчины знали, как трудно миру достаются дети, они бы никогда не затевали войн, — написала Толкалина в Instagram. — Полное бессилие. Я не понимаю, почему мир ничему не учится. Я ничего не могу. Я не могу даже плакать. Могу только молиться. И это мое дело. Девочки, все, кто знает, хоть одну молитву. Пожалуйста».

Добавим, что актриса, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, высказалась о проведении специальной операции на Донбассе, где, по сообщениям СМИ, 24 февраля возобновились боевые действия. Начавшийся в 2014 году конфликт военный конфликт в восточной части Украины разгорелся вновь.

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