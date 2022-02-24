«Я был Казанова»: Вячеслав Гришечкин рассказал о своем первом неудачном браке

Актер Вячеслав Гришечкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене Маше и второй — Ане.

«После армии я пришел в театр, у меня начался роман с Машей и Анечкой. Маша – моя первая жена. У нас в браке родилась Оля, замечательная девочка. Я дочь лялей зову до сих пор. Маше, конечно, не нравилось, что я был Казанова». Вячеслав Гришечкин

Как отметил Вячеслав Гришечкин, Аня, которую он также любил, жила четыре года с его другом Олегом. «Потом она ушла из семьи. Я тоже ушел от Маши. Для нее это была тяжелая рана. Окончательное соединение с Аней у нас произошло в Парке культуры и отдыха», — заявил Вячеслав Гришечкин.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин прославился благодаря сериалу «Солдаты». Он сыграл роль полковника Александра Староконя.

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