«Она меня папой будет называть, что ли?»: Гришечкин — о молодой жене, которая младше на 26 лет

По словам актера, предложение, которое он сделал Диане, было для нее неожиданным.

Актер Вячеслав Гришечкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей молодой гражданской жене Диане, которая младше его на 26 лет.

«Для Дианы мое предложение выйти за меня замуж, конечно, было неожиданностью. Она ответила мне: «Да!» Все в жизни меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит. Самое главное — это помнить. У меня было две жены. От первого брака у меня дочь, которой 31 год». Вячеслав Гришечкин

Как отметил актер, во втором браке у него детей не случилось. «Жене Диане 33 года. Она почти ровесница моей дочери. Ну что, она меня папой будет называть, что ли?» — заметил Вячеслав Гришечкин.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин прославился благодаря сериалу «Солдаты». Он сыграл роль полковника Александра Староконя.

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