Звезда сериала «Солдаты» Гришечкин узнал правду о своей невесте, которая моложе его на 26 лет

Актеру пришлось пройти проверку на полиграфе вместе с возлюбленной. Знакомая обвинила ее в том, что раньше она не только была девушкой легкого поведения, но и обманывала мужчин.

59-летний Вячеслав Гришечкин является известным актером. Он снимался в таких сериалах, как: «Солдаты», «Марш Турецкого» и «Каменская». Несколько лет назад его жена умерла.

Однако его сердце вскоре покорила Диана Бичарова. Прямо на глазах публики актер сделал ей предложение руки и сердца. Счастливая избранница уже ищет себе свадебное платье, и ее запросы высокие.

Но на днях Гришечкин был вынужден стать героем передачи «На самом деле». Дело в том, что его возлюбленную заподозрили в мошенничестве. Еще больше публику насторожил тот факт, что о брачном контракте она даже не говорила с женихом, хоть он и имеет приличное количество денег.

«Я получила два хороших образования. Я москвичка. Естественно, что материальный достаток мужчины для меня важен. Мне 33 года. С предыдущим супругом тоже у меня большая разница в возрасте. Многие считают, что я корыстная. Да, Вячеслав делает мне дорогие подарки. Я считаю, что этого достойна», — пояснила Диана.

В студии появился молодой человек по имени Никита со своей мамой. Оказалось, что Бичарова с ним общалась. Он заявил, что не просто с ней общался, но и встречался.

«Мы своему ребенку подарили дорогую машину на окончание института. Я понимаю, что он перестал на ней ездить. Потом я узнаю, что он ее продал. Это был подарок! Я общаюсь с ним. Оказывается, что он встречался с Дианой, собирался на ней женился и погасил остаток ее ипотеки. Я всю историю узнала перед Новым годом. Что она его бросила, потому что Никита не организовал ей шикарную свадьбу. Более того, на нем висит долг и микрозайм.

Я пыталась ей звонить. Она н выходила на связь. Я узнала, что у нее есть помощница Инга. Она была судима и работала в свое время в притоне, возможно, с Дианой. У них есть схема, как разводить наивных мужчин на деньги», — сказала мама Никиты.

После этого Вячеслав признался, что именно Инга их познакомила с невестой. Сама Диана заявила, что никогда не работала в притоне. В студии появилась та самая Инга. Она не стала отрицать, что имеет судимости за подделку документов. Проверка на полиграфе показала, что Никита действительно тратил деньги на Диану.

Но это было не 5 миллионов рублей, как утверждала его мама. Интимной близости у них тоже не было. Из любви Никита безответно ее полюбил, поэтому и потратил на нее деньги. Из него никто ничего не вымогал. Это было доказано на детекторе лжи. Гришечкин решил не отменять свадьбу. Он не усомнился в невесте.

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