«Выходи за меня!»: Вячеслав Гришечкин сделал предложение своей девушке

59-летний актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин попросил руку и сердце у своей девушки – продюсера Дианы Бичаровой.
Все произошло после спектакля «Женатый таксист», в котором Гришечкин играл главную роль.
«Спасибо, что вы приходите сюда, как домой. Это действительно наш общий дом. И пришло время открыться по-настоящему. Диана, где ты, солнце мое? Я тебя не узнал! Ты так изменилась, девочка моя… Выходи за меня замуж!», – обратился артист к возлюбленной.
Актер отметил, что волновался и долго готовился перед этим красивым жестом.
«Конечно, мне хотелось красиво сделать предложение, все-таки мы оба люди творческие. Я не спал две ночи, все думал, уместно ли это на финальном поклоне моего спектакля. Я подготовил целую речь, но в итоге так разнервничался, что не мог произнести ни слова, стушевался, на глазах появились слезы. Все получилось совсем не так, как я себе представлял, но главное — моя любимая женщина сказала мне «да». Теперь дело за малым: выбрать дату свадьбы и вперед — к долгой и счастливой жизни!», – поделился Гришечкин с kp.ru.
Напомним, ранее Вячеслав Гришечкин признался, что винит себя в смерти жены.
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