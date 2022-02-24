Директор Малого театра Михайлова объяснила, почему с Невзоровым простятся не в стенах заведения

Директор Малого театра Тамара Михайлова, в котором долгие годы служил Борис Невзоров, объяснила, почему прощание с актером не состоится в стенах заведения, как это обычно принято в таких случаях.

«Театр очень скорбит. Смерть Бориса Георгиевича для нас была неожиданной. Он играл до последнего. Но есть протокол Роспотребнадзора, по которому мы не можем прощаться в театре: Борис Невзоров умер от ковида». Тамара Михайлова

Между тем источники говорят, что никакого протокола давно уже не существует. Раньше действительно существовало требование не собираться более пятидесяти человек, но его давно отменили. Просто Малый театр так решил в силу «тех или иных обстоятельств», сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Борис Невзоров ушел из жизни в возрасте 72 лет. Гражданская панихида пройдет 24 февраля в 11.00 в Церемониальном зале №1 «Похоронный дом Троекурово» на Троекуровском кладбище.

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