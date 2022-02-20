Стала известна дата похорон Бориса Невзорова

Борис Невзоров умер 18 февраля, спустя месяц после того, как отпраздновал свой 72-й день рождения. Причиной смерти стал коронавирус.

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что прощание с народным артистом пройдет, предположительно, 24 февраля.

«Скорее всего, похороны пройдут 24 февраля. Но место и дата прощания и похорон будет известны позже», — сказала Тамара Михайлова РИА Новости.

Напомним, у Бориса Невзорова осталась молодая жена и маленькая дочь Настя, которой в этом году исполнится всего два годика. Также актер оставил небольшое наследство – это двухкомнатная квартира в Долгопрудном и дача в микрорайоне Пушкино.

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