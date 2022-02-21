Новости шоу-бизнеса: когда похоронят Невзорова, как выглядит юный бойфренд Волочковой, кто оказался Псом в шоу «Маска» и покинул проект

Похоже, у балерины Анастасии Волочковой новый роман. Она показала молодого друга, с которым провела время в Калуге, но мужчина не так прост.

На шоу «Маска» был рассекречен первый участник. Это олимпийский чемпион, и его явно никто не ожидал увидеть в костюме Пса. Об этом и не только — обзор главных новостей из мира шоу-бизнеса за 20 февраля.

Когда похороны Бориса Невзорова

В 72 года 18 февраля умер Борис Невзоров. Причиной смерти актера стал коронавирус. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что прощание с народным артистом пройдет, скорее всего, 24 февраля.

У Невзорова осталась молодая жена и двухлетняя дочка Настя. Актер оставил небольшое наследство – это двухкомнатная квартира в Долгопрудном и дача в микрорайоне Пушкино.

Новый бойфренд Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова недолго была одна после расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым. Она воссоединилась было с бывшим по имени Олег, но вскоре появилась в компании молодого мужчины по имени Дмитрий, с которым укатила в Калугу, к нему на родину.

Волочкова активно постит мужчину в своем микроблоге. Он строитель-плотник, у него есть «Майбах». Правда, выяснились скандальные подробности: машина не его, а его невесты-ровесницы, и свой роман с балериной он расценивает как выгодный пиар.

Маленькая дочка Аршавина не может достучаться до папы

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила, что ее их со спортсменом пятилетняя дочка Есения мечтает пообщаться с отцом вживую. Она пишет папе письма с просьбой помочь ей и ее матери. Но мужчина не реагирует.

Стихотворение о Тимати от бывшей пассии

Модель Саша Дони в 19 лет прославилась благодаря роману с Тимати. Интрижка была недолгой, вот уже музыкант делает предложение (или вид?) новой модели. Жест не прошел незамеченным для блондинки Саши, и она опубликовала в микроблоге стихотворение, будто бы описывающее беззаботную жизнь Тимати.

Алла Пугачева и Лиза Галкина отправились на шопинг

Примадонна эстрады с дочкой Лизой, как многие представительницы прекрасной половины, готовят своим мужчинам подарки к 23 февраля. Они в выходные хотели втайне от всех сходить за подарками. Но бдительный глава семьи раскрыл их секрет и подловил в холле замка. Так что о планах Аллы Борисовны и Лизы Галкиной узнал весь Instagram.

Кого рассекретили в шоу «Маска»

Во втором выпуске проекта НТВ уже не стали никого беречь. В этот раз все было по классическому сценарию телешоу — номинации и сорванная маска. Разоблачить решили Пса. Каково же было удивление всех членов жюри, когда они увидели Романа Костомарова на сцене.

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