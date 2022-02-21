Получал пенсию более пятидесяти тысяч рублей: сколько стоит квартира и дом Бориса Невзорова

Актер Борис Невзоров при жизни получал хорошую пенсию – более пятидесяти тысяч рублей. Ему неплохо доплачивали за звание народного артиста – 30 тысяч рублей. Отсюда и такая цифра.

У актера после смерти осталась квартира в Подмосковье – двушка в Долгопрудном. Она сегодня стоит, по оценкам риелтором, 12 миллионов рублей.

Также у Бориса Невзорова остался дом в подмосковном микрорайоне Мамонтовка. Это недалеко от Пушкино. На 11 сотках – два деревянных дома, два бассейна, сауна. Средняя стоимость домов такой площади в поселке – около 23 миллионов рублей.

Напомним, что у Бориса Невзорова осталась гражданская жена и трое детей от разных отношений. Именно они и будут, скорее всего, делить дом и квартиру, сообщает «Комсомольская правда».

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