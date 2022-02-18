Когда папа стал тренером: Тарасов с самого утра начал качать пресс трехмесячному сыну

Дмитрий Тарасов не может надышаться на долгожданного сынишку, единственного мальчика из всех своих четверых детей. Экс-капитан футбольного «Локомотива» спит с крохой, меняет памперс, возит в поликлинику. А теперь еще и тренирует его.

Малышу Алексею еще только три месяца, но отец уже строит его спортивное будущее. И приступил к тренировкам грудничка. «Прессик покачаем чуть-чуть давай», — взял ноги младенца в руки отец и под «раз, два, три» начал ему помогать.

«Расскажи, кем будешь-то? Футбол? Хоккей? Теннис?» — спросил сынишку спортсмен. Сам малыш, очевидно, еще не определился. Но то, что он явно отправится в спорт, понятно из намерений его отца.

Напомним, что Тарасов трижды стал отцом в браке с Анастасией Костенко, это третья жена футболиста. От первого брака у него есть 12-летняя дочь Ангелина.

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