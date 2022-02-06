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Маленькие принцессы: Костенко нарядила дочек в воздушные платья из фатина

Модель – мама двух дочек и сына.

Маленькие принцессы: Костенко нарядила дочек в воздушные платья из фатина
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Накануне Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили день рождения младшей дочки. Еве исполнилось два года. В своем инстаграме модель поделилась снимками с праздника, на котором малышка позировала в пышном платье из фатина небесно-голубого оттенка. Под стать ей была и старшая дочь семейства – Милана. Она позировала в подобном платье, но пудрового оттенка.

Анастасия Костенко с семьей
Анастасия Костенко с семьей. Фото: instagram.com/kostenko.94/

«Устраивать праздник ребенку — волнительно, прекрасно и одновременно сложно. Спасибо каждому, кто разделил с нами важный день- День Рождения нашей малышки Евочки», — написала Костенко.

Напомним, также у Анастасии и Дмитрия подрастает сын Алексей. Малыш родился осенью прошлого года.

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