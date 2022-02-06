Маленькие принцессы: Костенко нарядила дочек в воздушные платья из фатина

Накануне Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили день рождения младшей дочки. Еве исполнилось два года. В своем инстаграме модель поделилась снимками с праздника, на котором малышка позировала в пышном платье из фатина небесно-голубого оттенка. Под стать ей была и старшая дочь семейства – Милана. Она позировала в подобном платье, но пудрового оттенка.

«Устраивать праздник ребенку — волнительно, прекрасно и одновременно сложно. Спасибо каждому, кто разделил с нами важный день- День Рождения нашей малышки Евочки», — написала Костенко.

Напомним, также у Анастасии и Дмитрия подрастает сын Алексей. Малыш родился осенью прошлого года.

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