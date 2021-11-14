«Так вот от кого ребенок!»: Селена Майер из «Дома-2» спровоцировала слухи о романе с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давой

Экс-участница «Дома-2», эффектная брюнетка Селена Майер спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой Давидом Манукяном.

Селена Майер поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как она красуется перед Давой.

В кадре Селена Майер очень по-хозяйски кладет свою руку на плечо Даве, а тот, поспешно застегнув пиджак на одну пуговицу, обнимает ее за талию.

«Дава», — отметила Селена Майер Манукяна в подписи к посту.

Одета она в кадре довольно дерзко и на контрасте с Давидом Манукяном. На нем классический костюм и белая рубашка. А Селена Майер облачена в черные легинсы и кроп-топ, делающий в кадре акцент на ее пышной груди.

Подписчики Селены Майер, увидевшие этот ролик, пришли в восторг. Они называют Даву и брюнетку красивой парой. А некоторые взяли на себя смелость отпустить шутку по поводу отца сына Селены Майер, которого она скрывает от общественности.

«Я прям не могу, ну какие вы клевые! Вам точно нужно быть вместе», «Хорошо смотритесь», «Шикарная пара, обожаю вас», «Так вот от кого ребенок. Ну, теперь все понятно», — высказались в Сети.

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