«Видео мне прислали»: Андрей Черкасов вместе с сыном переехал от жены к маме

Экс-участник «Дома-2», а ныне ведущий реалити-шоу Андрей Черкасов и его жена Кристина некоторое время решили пожить отдельно.

Андрей Черкасов забрал сына Святослава и вместе с ним поселился в квартире своей мамы.

С Кристиной они продолжили общение по видеосвязи. В сторис микроблога Кристина Черкасова показала видео, которое ей записали муж и сын.

«Такие сладкие. Видео мне присылали на выходных», — прокомментировала кадры Кристина Черкасова.

В ролике Андрей Черкасов держал сына Святослава на коленях и говорил ему, что он должен сказать маме.

«Скажи: «Привет, мамулечка!», скажи: «Мама, я тебя люблю, мама, поправляйся», — учил сына Андрей Черкасов.

Его переезд от жены с сыном — мера вынужденная. Кристина подхватила вирус, и чтобы не заразиться, Андрей со Святославом на время уехали.

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