«Гуляю с сыном»: Андрей Черкасов объяснил свое отсутствие в эфирах нового «Дома-2»

С 19 апреля проект «Дом-2» выходит в эфире на телеканале «Ю». Реалити-шоу под названием «Дом-2. Новая любовь» ведут те же ведущие, которые работали на телестройке, когда ту показывал ТНТ. Все, кроме Ольги Бузовой, дали свое согласие сотрудничать с «Ю».

Между тем поклонники заметили отсутствие одного из ведущих, Андрея Черкасова, в эфирах «Дома-2». Во время интерактива с Черкасовым в сторис его микроблога подписчики поинтересовались, куда же он исчез. Как выяснилось, телеведущего нет в эфирах в прайм-тайме в вечернее время, когда как раз большинство поклонников смотрит телевизор.

«Ты больше не ведущий «Дома-2»? Тебя не хватает на проекте», — спросили встревоженные поклонники Черкасова. «Я не веду Лобные места вечерами, — успокоил он своих фанатов. — Вечером я гуляю с сыном. Веду теты, соответственно, в эфире я днем».

Напомним, Андрей Черкасов очень сильно переживал, когда был уволен с поста ведущего «Дома-2» на телеканале ТНТ.

В Instagram он делился своими эмоциями по поводу потери работы, признаваясь, что ему тяжело осознавать происходящее. Но очень скоро все вернулось на круги своя. Правда, раньше Черкасов вел Лобные места и появлялся в эфирах в прайм-тайме, благодаря чему и стал узнаваемым у фанатов телестройки.

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