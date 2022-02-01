«Забавно посмотреть на лицо ведущей»: Андрей Черкасов высказался об участии в шоу «Звезды в Африке» с Ольгой Бузовой

Андрей Черкасов намекнул на скандал, который несколько месяцев назад разразился между Ольгой Бузовой и ведущими «Дома-2».

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов устроил интерактив с подписчиками микроблога, во время которого ответил на вопросы поклонников.

Среди них был и о возможном участии Андрея Черкасова во втором сезоне проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». Съемки шоу как раз начались на днях.

«Вас не приглашали в проект «Звезды в Африке»?» — спросили подписчики у Андрея Черкасова. «К сожалению, нет. Было бы забавно посмотреть на лицо ведущей, когда она увидела бы меня там», — ответил Андрей Черкасов.

Напомним, ирония Черкасова связана с тем, что шоу «Звезды в Африке» ведет Ольга Бузова. Несколько месяцев назад поющая телеведущая разругалась в пух и прах со своими бывшими коллегами по «Дому-2».

Покинувшая пост ведущей Ольга Бузова отписалась в Instagram от всех, с кем работала на телестройке. Действующие ведущие обиделись на демарш. А Бузова обвинила их в предательстве, поскольку ее экс-коллеги приняли в свои ряды бывшего бойфренда Ольги Даву.

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