«Скажи: «Батя!»: Андрей Черкасов поделился забавным видео с участием годовалого сына Святослава

Бывший участник «Дома-2», а ныне ведущий этого реалити-шоу Андрей Черкасов вместе с женой Кристиной воспитывает сына Святослава.

Малышу уже полтора года. Святослав растет активным и любознательным мальчиком и уже начинает понемногу говорить.

Андрей Черкасов получает удовольствие от общения с сыном, который готов повторять простые слова за своим отцом.

В микроблоге Андрей Черкасов поделился видео, на котором запечатлел, как учит говорить Святослава.

«Скажи: «Папа», — просит сына Андрей. «Папа», — повторяет тот. «Скажи: «Батя!», так с чувством», — вновь обращается к сыну Черкасов. «Бааатяяя», — послушно и с чувством произносит малыш.

Подписчики ведущего «Дома-2» умилились этим кадрам.

«Святослав какой молодец. Так трогательно!», «Прям видно, как Андрей кайфует! Просто счастлив», «Есть какое-то мужественное очарование в слове «Батя». Папа — это хорошо, но батя круче», «Андрею бальзам на душу», «Сладкий паренек! Хороший!» — высказались в Сети.

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