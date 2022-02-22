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Умер актер передачи «Кабачок «13 стульев» Олег Вавилов

Народному артисту РФ Олегу Вавилову было 72 года.

Умер актер передачи «Кабачок «13 стульев» Олег Вавилов
Олег Вавилов. Фото: Global Look Press

Народный артист РФ Олег Вавилов умер в этот вторник, 22 февраля. Известному актеру было 72 года. Причина его смерти пока не раскрывается, но известно, что это не коронавирус.

Информацию о кончине Олега Вавилова подтвердили в Театре Сатиры, где он служил много лет.

«Олег Вавилов скончался. Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом», — цитирует представителя пресс-службы Театра Сатиры ТАСС.

О месте и дате прощания с Олегом Вавиловым пока не сообщается.

Напомним, Олег Вавилов родился 8 января 1950 года.

Олег Вавилов сыграл роли в спектаклях «Лес», «Платонов», «Невидимые миру слезы», «Таланты и поклонники» и в других. Телезрители старшего поколения помнят Олега Вавилова по его участию в сатирической передаче «Кабачок «13 стульев».

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