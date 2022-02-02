Умер актер сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид

Известному бразильскому артисту Исааку Бардавиду было 90 лет.

Актер Исаак Бардавид скончался в одной из клиник Бразилии в возрасте 90 лет. Он буквально десять дней не дожил до своего дня рождения – 13 февраля известному артисту исполнился бы 91 год.

По словам близких Исаака Бардавида, причиной его смерти стали осложнения, вызванные респираторным заболеванием.

«У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания, и сердце не выдержало. Критическое состояние легких… Он очень плохо дышал, и скорость оксигенации была низкой», — цитирует издание G1 внука Исаака Бардавида.

Исаак Бардавид за свою долгую творческую жизнь сыграл и озвучил десятки ролей.

Зрители в России помнят актера по его роли в культовом бразильском сериале «Рабыня Изаура», где Исаак Бардавид исполнил роль Франциско.

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