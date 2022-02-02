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Умер актер сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид

Известному бразильскому артисту Исааку Бардавиду было 90 лет.

Умер актер сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид
Исаак Бардавид. Кадр из фильма «Рабыня Изуара», 1976 год

Актер Исаак Бардавид скончался в одной из клиник Бразилии в возрасте 90 лет. Он буквально десять дней не дожил до своего дня рождения – 13 февраля известному артисту исполнился бы 91 год.

По словам близких Исаака Бардавида, причиной его смерти стали осложнения, вызванные респираторным заболеванием.

«У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания, и сердце не выдержало. Критическое состояние легких… Он очень плохо дышал, и скорость оксигенации была низкой», — цитирует издание G1 внука Исаака Бардавида.

Исаак Бардавид за свою долгую творческую жизнь сыграл и озвучил десятки ролей.

Зрители в России помнят актера по его роли в культовом бразильском сериале «Рабыня Изаура», где Исаак Бардавид исполнил роль Франциско.

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