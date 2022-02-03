«Человек жив — пока он в тонусе»: Михаил Ширвиндт поддержал решение отца вернуться на сцену

Телеведущий Михаил Ширвиндт в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на новость, что его отец Александр Ширвиндт решил вернуться на сцену театра Сатиры.

«Слава богу, что отец уже переболел коронавирусом. Кроме того, многократно привит. В театре соблюдены все меры предосторожности. А что касается спектакля, то это тот случай, когда я с ним согласен. Как правило, я вообще с ним не спорю. Поддерживаю его. После прошлогоднего коронавируса он в хорошей форме, и почему бы это не продемонстрировать на сцене». Михаил Ширвиндт

Как отметил Михаил Ширвиндт, его отец деятельный. «Человек жив — пока он в тонусе. Пока ему интересно что-то делать. Когда человек начинает скучать – он умирает. Это не зависит от возраста. Это может случиться и в 40 лет, и в 95», — заметил Михаил Ширвиндт.

Напомним, что 87-летний Александр Ширвиндт в ближайшее время сыграет в спектакле «Где мы?» на сцене театра Сатиры. Он отмечал, что хорошо себя чувствует.

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