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Зоя Зелинская три года не могла смириться со смертью второго мужа

Ее супруг, журналист Валерий Леднев, скончался в возрасте 64 лет в 1987 году.

Зоя Зелинская три года не могла смириться со смертью второго мужа
Зоя Зелинская Фото: кадр из программы «Судьба человека»

89-летняя советская и российская актриса Зоя Зелинская, известная по телепередаче «Кабачок 13 стульев», стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». За свою жизнь она была замужем дважды. Особую любовь артистка питала ко второму супругу Валерию Ледневу. Когда они познакомились, Зелинская состояла еще в браке.

«Я его увидела, и влюбилась сразу», — с улыбкой сказала звезда «Кабачка».

Расставаться с первым мужем Зелинской было крайне нелегко. После развода с любимой женой режиссер Георгий Зелинский так и не смог устроить личную жизнь и полностью не разрывал отношения с экс-супругой.

«Я все сказала ему. Но мне было тяжелее, страшнее. Это же я сделала. Но по-другому не могла. Была любовь», — вспомнила тот период артистка.

Зоя Зеленская родила Ледневу сыну Сережу, впервые став мамой в 41 год. Но спустя время ее супруг умер от инсульта. Он много работал, постоянно летал, ездил по стране. Журналиста пытались спасти несколько дней, но не смогли. Даже спустя десятки лет актрисе тяжело об этом говорить.

«Знаете, меня долго не покидало ощущение, что он здесь, что он со мной…так было года три», — отметила Зелинская.

В начале 2000-х актриса почувствовала себя вдовой во второй раз – скончался ее первый муж. Последние месяцы его жизни артистка ухаживала за мужчиной, который жил в ее квартире. Даже после этого у звезды «Кабачка» осталось чувство вины перед ним.

«У Жорика я прощу прощения всегда, даже сейчас…», — призналась Зелинская.

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Тэги:

Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"семейные отношения

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Зоя Зелинская три года не могла смириться со смертью второго мужа
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