«Одна в кафешке»: Юлия Салибекова из «Дома-2» впервые с тремя сыновьями вышла в свет без мужа

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова отрабатывает непривычную для себя модель после расставания с Тиграном Салибековым.

Юлия Салибекова учится жить в новых для себя условиях после расставания с мужем и отцом троих ее сыновей Тиграном Салибековым.

Она одна вышла в свет с наследниками Роланом, Эльдаром и Багратом. Вчетвером они посетили кафе.

Этот важный момент Юля Салибекова запечатлела на память и поделилась снимком, на котором предстала одна с сыновьями, в микроблоге.

«Впервые с сыновьями одна в кафешке. Вообще, ничего необычного кроме того, что на такси неудобно. А так — все, как всегда! Мальчики мои растут, и с каждым днем все легче и легче с ними», — написала Юлия Салибекова под фото.

Юлия добавила, что дети все понимают и поддерживают ее. Она же, в свою очередь, не стала придумывать истории в духе, что у папы много работы, а честно рассказала им, что произошло.

«Я сказала правду. Что дело не в работе, а в том, что мы очень разные люди, пришли к решению такому, чтобы избежать скандалов и сцен. Дети не такие глупые, как некоторые родители думают о них. Не хочу, чтобы они меня знали, как врунью», — поделилась Юлия Салибекова.

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