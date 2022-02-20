«Дети свободны и счастливы без тебя»: Юля Салибекова обратилась к мужу Тиграну накануне развода

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы расстались и готовятся к разводу после десяти лет жизни в браке и рождения троих сыновей.

Тигран сейчас делает попытки вернуть Юлию, но, по ее словам, выглядит это все очень неуклюже и недостойно.

«Он не считает нужным вкладываться. Ты должна спасти семью! А почему я? Мне это уже не надо, — поделилась Юлия Салибекова с подписчиками в сторис микроблога. -Каждый его поступок помогает мне открепиться и разочароваться окончательно. Решение я приняла. Осталось задавать остаточные чувства».

Юлия Салибекова рассказала, что делится своим опытом, чтобы другие девушки не повторяли ее ошибок.

«Всегда выбирайте тех, кто выбирает вас. Не пытайтесь подстроиться под кого-то, сделать вид, что вам нравится то, что нравится ему. Это все провал, недолговечно, и будет держаться только на вашей любви. Когда этому придет конец, все разрушится, как карточный домик, как произошло у меня», — продолжила Юлия Салибекова.

Экс-участница «Дома-2» сделала акцент на том, что ни коем случае не жалуется и не плачется. Все произошло вовремя, пока она молода и еще многое может.

«А ты, Тигранчик, следи за своим поведением, — обратилась Юля Салибекова к мужу, с которым готова развестись. — Хватит балаболить и строить из себя достойного, а потом ходишь и за глаза пытаешься меня в чем-то уличить. Дети свободны и счастливы без тебя».

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