«А это мне вчера перепало»: Юлия Салибекова похвасталась подарком от мужа Тиграна

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы оказались на грани развода после десяти лет брака и рождения троих сыновей.
Юлия Салибекова после долгих раздумий пришла к выводу, что больше не хочет видеть Тиграна своим мужем. В микроблоге она рассказала о некоторых методах воспитания сыновей Тиграна, которые у нормального человека не вызывают ничего, кроме шока.
Десятилетие старшего сына пары Ролана, которое выпало на минувшее воскресенье, 13 февраля, Тигран и Юлия отмечали вместе. Отец пришел в гости к наследнику.
Прихватил он подарок и для матери своего сына. В сторис микроблога Юля Салибекова показала три красные розы, стоящие в вазе на кухонном столике, уточнив, что Тигран не сумел растопить ее сердце этим демаршем.
«А это мне вчера перепало. Но в своем решении я непреклонна», — поделилась Юлия Салибекова с подписчиками.
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