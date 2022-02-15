«Мы обязательно разведемся»: Юлия Салибекова подтвердила, что не намерена сохранять семью с Тиграном

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова вышла в прямой эфир в Instagram, во время которого ответила на вопросы подписчиков.

Большинство из них касались ее отношений с мужем Тиграном, от которого за десять лет брака Юля Салибекова родила троих сыновей.

Она призналась, что на «Доме-2» очень сильно влюбилась в Тиграна, и только в браке поняла, что же он за человек.

«Очень жаль, что Тигран все так проворонил, — сказала Юлия Салибекова. — Мы не развелись, но обязательно разведемся. Я не хочу сохранять семью в том виде, в каком она была. Я не хочу, чтобы со мной был инфантильный мужчина-подросток».

Кто-то из подписчиков напомнил Юлии Салибековой, что Тигран ее очень любит. Но похоже, это ее уже не волнует. Сейчас она намерена заниматься только собой и сыновьями.

«Я больше не хочу иметь ничего общего с этой семьей. Тигран пусть к детям приезжает. Я не хочу никого обслуживать, обстирывать. Мои отношения были токсичными», — поделилась Юлия Салибекова.

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