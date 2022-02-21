«Встреча перевернула нашу жизнь»: молодая жена Николаева поделилась деталями их знакомства спустя 16 лет

Оказывается, Юлия Проскурякова впервые увиделась с именитом композитором в своем родном городе, а вовсе не в Москве.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев празднуют важное для их семьи событие — шестнадцатую годовщину со дня знакомства. По этому случаю певица поделилась некоторыми деталями их с музыкантом знакомства.

Оказывается, своего будущего мужа Проскурякова впервые увидела в родном городе, а вовсе не в Москве. Приехав как-то в Екатеринбург, именитый композитор даже не ожидал, что в его судьбе появится молодая возлюбленная, а позже и вторая дочь.

После свадьбы Юлия Проскурякова подарила музыканту дочурку Веронику. Кстати, у певицы есть и взрослая падчерица, ее тезка. Старшую дочку Игоря Николаева тоже зовут Юлей.

«С Днем нашего знакомства! 21 февраля 2006 года мы познакомились в городе Екатеринбурге, и эта встреча перевернула нашу с тобой жизнь на 180 градусов! Это было 16 лет назад! Как быстро летит время и как здорово, что мы встретились!! Спасибо, любимый», — ласково обратилась к Игорю его молодая жена. «16 лет прекрасного полета! А 6 лет назад к нашему полету присоединилась Вероника! Спасибо, любимая!» — добавил певец.

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