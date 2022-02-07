«Спасибо, ГИТИС!»: молодая жена Николаева стала дипломированной актрисой театра и кино

Молодая жена композитора Игоря Николаева — Юлия Проскурякова поделилась радостной новостью. Теперь она официально стала актрисой.

«Вот я и дипломированная актриса драматического театра и кино! Спасибо, любимый ГИТИС! Спасибо замечательным мастерам!» — сообщали Юлия в своем инстаграме.

Певица поблагодарила своих преподавателей, которыми были Владимир Байчер, Тимофей Сополев и Сергей Шакуров. А поклонники порадовались за нее.

«Поздравляю вас от души! Приглашайте нас на свои спектакли! Будем с нетерпением ждать! Будьте любимы и счастливы в вашей новой профессии!» — писали пользователи Сети.

Напомним, за Игоря Николаева Проскурякова вышла замуж более десяти лет назад. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Веронику.

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