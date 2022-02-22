Воскресный папа: заспанный, но счастливый Прилучный появился у ледяной горки с детьми от Муцениеце

Каждые выходные Павел Прилучный забирает Тимошу и Мию к себе.

Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце в феврале 2020 года. Их дети Тимофей и Мия остались жить с мамой, но пара договорилась, что на выходных их отец будет брать к себе. В это время актриса записывает свои влоги и посвящает время себе.

Артист старательно исполняет роль воскресного папы, отправляясь с наследниками в кино, развлекательные центры, кафе и даже салоны красоты. Частенько «мажор» рассказывает о своем досуге с отпрысками в личном блоге.

На этот раз Павел Прилучный пришел с работы только под утро — в 8 часов. И уже в 11 наследники его разбудили. Актер покорно поднялся и отправился с ними на улицу, кататься на ледяной горке.

«Еще предстоит ночная смена. Ребятки, стимул есть, это наши детки», — сказал Прилучный.

По словам артиста, хоть он и поспал совсем мало, время с детьми провел с удовольствием.

К слову, пока ребятня резвилась на горке, сам Павел времени даром не терял — подкачивал мышцы на дворовых тренажерах.

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