«Моя любовь»: Муцениеце показала парня, к которому на самом деле испытывает сильные чувства

В феврале 2020 года Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце. С тех пор отношения этой экс-пары напоминают сериал в духе «Санта-Барбары».

Недавно бывшие влюбленные подлили масла в огонь, когда засветились вместе на отдыхе в Дубае, решив вместе отметить день рождения сына Тимофея. Многие стали с нетерпением ждать их воссоединения.

И тут, к тому же, новая пассия Павла Прилучного Мирослава Карпович внезапно опубликовала загадочный пост о том, что нельзя любить предателей. А когда «мажор» рассыпался в благодарностях «папиной дочке», некоторые фолловеры тут же приняли это за слова прощания.

Ну и добавила огня в этот разворот событий Агата Муцениеце, которая на отдыхе в загородном санатории похвасталась букетиками на День Валентина и кольцом на безымянном пальце своей руки. Правда, когда поклонники у нее спросили, что означает это кольцо, она ответила, что пока не время говорить об этом, заинтриговав публику еще сильнее.

Теперь почитатели Муцениеце и Прилучного следят за их личными блогами с удвоенной силой. А вдруг что-то станет известно об их отношениях? И вот Агата публикует stories Instagram с текстом: «Моя любовь». Но на снимке оказывается вовсе не Павел Прилучный или прекрасный незнакомец, а сын Тимоша.

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