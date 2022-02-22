Момент нежности: невестка Валерии засняла, как Шульгин с подросшей дочкой любуется салютом

Наследник певицы живет в высотном здании с панорамными окнами. Он умилил подписчиков новым видео с малышкой Селин.

Валерия является не только популярной певицей, но и многодетной мамой. Она вырастила сыновей Артемия и Арсения, а также дочку Анну Шульгину. Примечательно, что е муж Иосиф Пригожин воспринимает ее детей, как родных.

А чуть больше года назад артистка стала бабушкой. У Арсения и его жены Лианы родилась дочка Селин. Звезда часто приезжает в гости, чтобы поиграть с крохой.

Младшему сыну Валерии всего 23 года, но он занимается своим бизнесом и зарабатывает большие деньги, поэтому живет в собственной квартире в Москве и ездит на респектабельном автомобиле.

Несмотря на свою занятость, он часто уделяет время ребенку. А 22 февраля невестка певицы смогла сделать трогательные кадры. Она застала Арсения, который стоял у панорамного окна и показывал дочке салют.

Селин была в лосинах и лонгсливе. Малышка стояла и слушала папу. Порой Шульгин нежно ее целовал в макушку. Даже Валерия восхитилась видео.

«Какое замечательное видео», — написала она. Поклонники тоже осыпали комплиментами молодого папу. «Маленькая принцесса», «Милые такие, любящий папа», «Как трогательно», «Как это мило. Папа и дочка», «Селина такая большая стала», «Очень подросла», «Нежно!», «Хороший вид из квартиры», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале