«Счастливый день»: Валерия запечатлелась с подросшей внучкой Селин у себя дома

Валерия является популярной певицей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Артистка славится не только своими хитами, но и дружной семьей.

Ее младший сын от прошлых отношений Арсений Шульгин уже не только женился на своей избраннице Лиане, но и стал папой. Возлюбленная подарила ему дочку Селин. Малышка не так давно отпраздновала день рождения. Крохе исполнился один год.

Примечательно, что Валерия все свободное время посвящает родным. Она не пропускает семейные праздники. И свой очередной выходной артистка посвятила внучке.

Она поделилась трогательным кадром, на котором валялась в постели с крохой, облаченной в футболку и брюки в полоску. Муж артистки Иосиф Пригожин тоже с радостью поиграл с крохой. Он признавался, что относится к ней, как к родной.

«Вот такой сегодня счастливый день вместе с Селинкой у нас дома», — написала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами певицу и маленькую Селин. Многие отметили, что кроха стала похожа на бабушку. «Такие солнечные, прелесть!», «Внучка очень похожа на вас», «Выше этого счастья в человеческом мире ничего нет!», «Ну просто прелесть», «Какая сладкая девочка», «Просто идеальный вечер», «У крохи ваши глаза», «Идиллия прям», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале