«С 11 лет — все обсуждать, с 18 – молчать»: Сябитова поделилась своими правилами воспитания детей

Роза Сябитова подняла на ноги дочь и очень гордится ей.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова поделилась с поклонниками в личном блоге своими родительскими правилами воспитания детей. Она сама очень гордится своей дочкой Ксений, которая является ее директором, журналисткой и психологом.

Роза Сябитова считает, что детей нужно любить безусловно, независимо от того, каких успехов добились отпрыски.

«Дети не получили образования или остались без работы? Мама продолжает их любить. Все другие варианты материнской любви приводят только к боли в детско-родительских отношениях», — написала Роза Сябитова.

Телесваха убеждена, что в семье уважение между детьми и родителями должно быть одинаковым. Не только дети должны почитать старших. Но и старшие — своих наследников.

«Если родители не уважают детей, дети могут делать то же самое по отношению к родителям. Поэтому, начиная с 11 лет родители обязаны обсуждать с ребенком все свои действия, имеющие отношение к ребенку, и согласовывать с ним все свои решения. Если же дети уже совершеннолетние, они должны сами принимать свои собственные решения, независимо от согласия или несогласия родителей», — поведала Роза Сябитова.

По ее мнению, вмешиваться в процесс принятия решений взрослым человеком недопустимо, это манипуляция и признак нездоровых созависимых отношений.

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