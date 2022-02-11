«Ушла тревога. Совсем»: Сябитова в день своего 60-летия рассказала, чем хорош этот возраст

Розе Сябитовой исполнилось 60 лет, в свой юбилей ведущая «Давай поженимся!» подвела жизненные итоги.

Телесваха заявила в личном блоге, что считает свой возраст прекрасным и объяснила, почему. На ее взгляд, жить в 60 ей стало намного проще. Она делает гораздо меньше ошибок, потому что ей легче стало рассчитывать свои ресурсы.

«Отчетливо понимаю, что жить мне при хорошем раскладе осталось лет 20–30, и очень неторопливо выбираю ту точку, где хочу оказаться в свои 80. Планирую не события, а состояния», — сказала Роза Сябитова.

По ее словам, она перестала надеяться там, где все безнадежно. И прекратила общаться с людьми (обоих полов), когда точно видит с ними свое «жалкое будущее». При этом точно стала понимать, что ничего идеального нет.

«Благодаря профессии и моему женскому опыту ушла тревога, совсем. Одно время я не поспевала за своим социальным статусом и по-прежнему суетилась, бежала и вскакивала от избытка энергии и тревоги, не понимая, что уже не по чину», — также призналась Роза Сябитова.

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