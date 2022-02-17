«У меня есть друг, которого все устраивает»: Роза Сябитова рассказала о «любви по договоренности»

Телеведущая Роза Сябитова в шоу «Алена, блин!» рассказала о своей личной жизни.
«Я свои ресурсы хочу тратить на себя, на свой загородный дом, на своих детей и будущих внуков. Я не хочу знакомиться с мужчиной и решать вопросы с его бывшими, внуками, детьми. Любовь у меня регулярно. По договоренности».
Как отметила Роза Сябитова, у нее активная половая жизнь. «И замуж мне не надо выходить. У меня есть друг, которого все устраивает», — заметила Роза Сябитова.
Напомним, что Роза Сябитова дважды была замужем. С 2011 года она одинока.
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