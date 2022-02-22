«Осуществила свою главную мечту»: Ира Пинчук из «Дома-2» купила квартиру в Москве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук сообщила подписчикам микроблога прекрасную новость.

Она стала обладательницей недвижимости в Москве. Ира Пинчук купила квартиру.

«Я осуществила свою главную мечту! До сих пор не могу в это поверить! Огромная квартира с панорамными окнами теперь моя», — поделилась Ирина Пинчук.

Площадь квартиры — 153 квадратных метра. Теперь Ира Пинчук и ее муж Арай Чобанян намерены сделать в жилище ремонт, а после переселиться туда из съемной квартиры.

Напомним, после ухода с проекта «Дом-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян живут на съемных квадратных метрах. Пара долго выбирала будущее семейное гнездышко.

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Стоит отметить, что Ирина Пинчук не скрывает, что у нее очень высокие доходы, достигающие нескольких миллионов в месяц. Так что она может позволить себе покупать автомобили бизнес-класса и просторное жилье не в ипотеку.

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