«Весь день поет что-то, рассказывает»: Ира Пинчук поделилась забавным видео с участием подросшего сына

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян почти всю зиму провели в Дубае.

Пара вместе с маленьким сыном наслаждалась теплой погодой, морем и солнцем. Не так давно дружное семейство вернулось домой, в Москву.

За время пребывания в Дубае сын пары, полугодовалый Давид, заметно подрос. Ира Пинчук показала на видео в сторис, как малыш развлекает сам себя, напевая песенку на своем детском языке.

Давид уже очень уверенно сидит сам. Во рту у него специальная игрушка для малышей, у которых режутся зубки. Давид грызет ее и довольно урчит. Малыш явно пребывает в хорошем настроении.

«Весь день поет что-то, рассказывает», — подписала видео Ирина Пинчук.

Напомним, сын Иры Пинчук и Арая Чобаняна появился на свет 19 июля 2021 года, сделав своих родителей самыми счастливыми людьми.

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