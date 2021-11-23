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Миллионы ежемесячно: Ирина Пинчук из «Дома-2» озвучила свои доходы от ведения блога в Instagram

Экс-участница реалити-шоу Ира Пинчук раскрыла сумму своих доходов. Они поражают.

Миллионы ежемесячно: Ирина Пинчук из «Дома-2» озвучила свои доходы от ведения блога в Instagram
Ирина Пинчук. Фото: instagram.com/pinchuk_officlal/

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук – одна из самых популярных блогеров в Instagram. За короткое время на ее новую страничку подписались один миллион человек.

Основной аккаунт Иры Пинчук по каким-то причинам заблокировала социальная сеть. На него было подписано больше четырех миллионов человек.

Ира Пинчук не скрывает, что большая часть ее аудитории пришла, благодаря ее участию в «Доме-2» и баттлам среди блогеров, в которых она принимала активное участие.

Но надо сказать, что из-за блокировки многомиллионного аккаунта Ира Пинчук не обеднела. По ее словам, за год ее доходы от Instagram возросли в десятки раз.

Ирина Пинчук рассекретила свои доходы
Ирина Пинчук рассекретила свои доходы. Фото: instagram.com/pinchuklife/

В сторис микроблога Ирина Пинчук рассекретила суммы своих заработков в Instagram.

В сентябре 2020 года доход Ирины Пинчук составил чуть меньше полумиллиона рублей. А в сентябре 2021 года – уже порядка шести миллионов.

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