Миллионы ежемесячно: Ирина Пинчук из «Дома-2» озвучила свои доходы от ведения блога в Instagram

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук – одна из самых популярных блогеров в Instagram. За короткое время на ее новую страничку подписались один миллион человек.
Основной аккаунт Иры Пинчук по каким-то причинам заблокировала социальная сеть. На него было подписано больше четырех миллионов человек.
Ира Пинчук не скрывает, что большая часть ее аудитории пришла, благодаря ее участию в «Доме-2» и баттлам среди блогеров, в которых она принимала активное участие.
Но надо сказать, что из-за блокировки многомиллионного аккаунта Ира Пинчук не обеднела. По ее словам, за год ее доходы от Instagram возросли в десятки раз.
В сторис микроблога Ирина Пинчук рассекретила суммы своих заработков в Instagram.
В сентябре 2020 года доход Ирины Пинчук составил чуть меньше полумиллиона рублей. А в сентябре 2021 года – уже порядка шести миллионов.
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