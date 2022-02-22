Карго, джинсы-трубы и другие: какие женские брюки будут актуальны этой весной, назвал Рогов

Александр Рогов посоветовал также дамам не отказывать себе в костюмах.

Женские брюки прочно вошли в женскую моду и уже вряд ли смогут потерять свою актуальность, а после пандемии дамы вообще не хотят возвращаться в платья и обувь на каблуках.

Какие брюки станут фаворитами предстоящего весеннего сезона, рассказал Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live.

«Брюки карго будут очень актуальны!» — сказал Рогов.

В магазине одежды ему понравилась модель из камуфляжного материала с металлическими заклепками.

Также стилист выделил джинсы-трубы с прямыми широкими штанинами, джинсы, сшитые из кусочков денима разного оттенка, классические брюки с защипами на талии в стиле 90-х. А вот джеггинсы он рекомендовал забыть всем женщинам, если они не обладают фигурой модели. Они почти всегда плохо смотрятся.

Рогов посоветовал также не забывать про брючные костюмы с жакетами, которые являются хорошей инвестицией на несколько лет вперед.

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