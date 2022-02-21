«Великолепный!»: от какого жакета в стиле милитари, как у Орбакайте, Рогов пищал от восторга

Военные образы стали еще актуальнее в этом сезоне.

Стиль милитари все активнее появляется на мировых подиумах и магазинах одежды. Он проявляется в популярности нарядов цвета хаки, в комуфляжном принте, «генеральских» лампасах на брюках, берета в стиле морской бескозырки, тренде на металлические пуговицы, моделях жакетов и пальто, напоминающих шинели, мундиры и бушлаты.

Об этом рассказывал на шоу СТС «Рогов в деле» ведущий Александр Рогов. Кристина Орбакайте — большая модница, поэтому не удивительно, что певица поддержала этот тренд.

Артистка отметилась на премьере спектакля «Мадам Рубинштейн» в Московском драматическом театре имени Пушкина в честь 80-летия Веры Алентовой в жакете в стиле милитари цвета хаки с металлическими пуговицами.

На идентичный советовал модницам обратить внимание стилист Александр Рогов.

«Великолепный жакет, вы только посмотрите! Цвета хаки, чуть воинственный, с золотыми пуговицами. На основе этого жакета можно составить как простые луки, с джинсами, белыми футболками, так и можно похулиганить!» — сказал эксперт.

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