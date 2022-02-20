«Это супертренд!»: Рогов посоветовал удобные и модные женские ботинки типа тимберлендов, но на каблуке

Их можно носить и с брюками, и с юбками.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рассказал о модных обувных трендах. По словам стилиста сейчас активную позицию начинают занимать балетки и мощные платформы, в том числе и в сочетании с толстым каблуком.

Кроме того, по-прежнему остаются актуальными ботинки в стиле знаменитых тимберлендов. «Обувь в стиле тимберлендов актуальна!» — заверил Рогов.

Теперь желтые ботинки шьют самые разные бренды и появляются новые разновидности.

Помимо классических грубых ботинок производители также предлагают ботинки на каблуке. Желательно, чтобы он был мощным.

«Это супертренд!» — заявил стилист.

Он заметил, что «чиркашей» на тимберендах и других грубых ботинках бояться не стоит. Заношенность сейчас сезон приветствует.

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