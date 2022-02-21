«Очень актуально!»: как теперь носят классические наряды смелые модницы, рассказал Рогов

Александр Рогов на своем проекте YouTube Rogov live озвучил один из ярких стилевых трендов, который прозвучал на последних модных показах.

«Очень актуально носить классику с агрессивным спортом! Это тайтсы или легинсы, лонгсливы, бра со спортивными логотипами, спортивной кройкой, которые замиксованы с чем-то романтичным, классическим, вообще не из этой эстетики», — прокомментировал Александр Рогов.

Стилист заметил, что подобную моду активно рекомендовать нельзя, поскольку она для смелых людей. Но, если кто-то из зрителей увидит какую-то девушку в таком наряде, нужно понимать, что она «модница, а не из бассейна домой возвращается».

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