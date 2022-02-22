«Стало ясно, что он был очарован»: Алентова рассказала о связи Меньшова с Вертинской

По словам актрисы, все случилось, когда они на несколько лет расставались.

Актриса Вера Алентова в своей книге «Все не случайно» рассказала о связи мужа, режиссера Владимира Меньшова, с актрисой Анастасией Вертинской.

Как отметила Вера Алентова, изначально роль Людмилы в картине «Москва слезам не верит» должна была сыграть не Ирина Муравьева, а Анастасия Вертинская.

По словам Алентовой, специально для Вертинской ее муж сочинил стихи. Это случилось в тот период, когда они на несколько лет расставались. Позже он прочел это стихотворение жене, когда они помирились.

«Стало ясно, что он был очарован и, очевидно, влюблен в эту прелестную актрису. Володя надеялся, что роль Людмилы ей понравится, но, увы, Вертинская сказала: «Это все не мое». Вера Алентова

Напомним, что Вера Алентова была единственной женой Владимира Меньшова. У них в браке родилась дочь Юлия Меньшова, известная актриса и телеведущая, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.