«Потрясающая актриса и уникальный профессионал»: Юлия Меньшова осталась в восторге от нового спектакля родительницы

Дочь актрисы Веры Алентовой разместила в личном микроблоге фото своей мамы. Таким образом Юлия Меньшова поздравила родительницу с премьерой в театре.

Меньшова рассказала, что посетила гримерку мамы в Театре Пушкина.

«Мамина гримерка в Театре Пушкина. Она работает тут с 1965 года, а лично я попала сюда, за кулисы, в два месяца от рождения. Оставить-то ребенка часто было не на кого, так что я гордо носила звание «дочь полка» и изучила за свою жизнь все закоулки этого театра», — вспомнила Юлия, находясь в гримерки Алентовой.

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«Буквально через пару недель, в свой 80-летний юбилей, мама снова будет блистать на его сцене в спектакле «Мадам Рубинштейн». И это не формальное, избитое слово — блистать. Так оно и будет!» — добавила актриса.

Сегодня был показ «для пап и мам» — так в театрах называют самый первый прогон на зрителей, на который собираются близкие друзья и родственники. Я смотрела на маму и… просто заходилась от восхищения и гордости. Потому что она потрясающая актриса и уникальный профессионал. И потому что, пожалуй, только я знаю, чего стоит ей именно эта премьера. И какой же она фантастический боец! Как я горжусь быть твоей дочерью, мама!» — призналась Юлия.

Напомним, ранее Юлия Меньшова показала модный аутфит. Примечательно, что Юлия позировала в нем за рулем своего автомобиля. Артистка хранит в своем гардеробе не только стильные, но и удобные вещи.

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