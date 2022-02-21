«Там заложен генетический код»: Алентова объяснила популярность фильма «Москва слезам не верит»

По словам актрисы, этот фильм — про каждого зрителя.

Актриса Вера Алентова заявила, что секрет популярности легендарного фильма «Москва слезам не верит» — он про каждого зрителя в отдельности.

«Там заложен генетический код. Наш. Нации. Не национальности. Это фильм про каждого зрителя. Там представлены все слои общества и все возрасты, и каждый узнает свою маму, свою сестру, брата». Вера Алентова

Как отметила Вера Алентова, она рада, что данную картину смотрят до сих пор. Причем, она призналась, что во время съемок не все было гладко. Возникали некие дрязги.

Алентова рада, что новое поколение ничего об этом не знает. Люди сегодня просто смотрят данный фильм и относятся к актерам, в нем сыгравшим, как к классикам. Это, по ее словам, странно, но приятно, сообщает «АиФ».

Напомним, что картина «Москва слезам не верит» была удостоена премии «Оскар». Алентова сыграла главную роль. Фильм снял ее муж режиссер Владимир Меньшов.

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