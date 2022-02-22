Современная леди: Муцениеце в сливочных брюках и воздушной блузке с рукавами-буфами отметилась на съемках

Актриса на съемках шоу «Голос. Дети» отметилась в монохромном образе с бантиком в волосах.

Агата Муцениеце уже длительное время снимается в кино. Она не скрывает, что мечтала быть востребованной во время брака. В 2020 году актриса развелась с Павлом Прилучным.

Сначала она сильно переживала, но потом ее карьера пошла в гору. Агата теперь снимается в новых проектах и даже ведет шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым. Поклонники заметили, что она за последние два года постройнела и похорошела.

Муцениеце также стала чаще покупать себе дорогостоящие обновки. Она не скрывает, что теперь стала увереннее в себе. 22 февраля актриса отметилась на съемках музыкального шоу.

Стилист подобрал для нее женственный образ. В коридорах киностудии она отметилась в шифоновой воздушной блузке с рукавами-буфами и струящихся брюках. Монохромный наряд в сливочном цвете дополнил бантик, который украсил прическу.

«Агата сегодня в образе современной Беллы», — отметил стилист.

Поклонники согласились с тем, что Муцениеце выглядит как диснеевская принцесса из мультика «Красавица и чудовище». Многие адресовали ей комплименты. «Какая красивая», «Ох, что за чудо», «Какая нежность», «Агата выглядит бесподобно», «Ну просто шикарная», «Ох, вот это красотка», «Принцесса», «Она достойна такой роли», «Образ превосходный», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!