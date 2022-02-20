Уикенд с мамой: Муцениеце запечатлела подросших детей Прилучного в магазине

Агата Муцениеце уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Она прославилась после съемок в сериале «Закрытая школа». Со временем ее копилка пополнилась работами в картинах «Тобол», «Четный развод».

Сама актриса не скрывает, что боялась лишиться работы. Но после развода с Павлом Прилучным она стала получать еще больше приглашений на съемки. Теперь звезда даже ведет шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым.

Поклонники заметили, что Агата также стала одеваться более женственно. Она покупает себе брендовые наряды и сумки. Недавно актриса устроила себе неделю отдыха.

Но она очень любит своих детей, поэтому после возвращения не только устроила фотосессию дочки Мие, но и провела с наследниками выходной. 19 февраля Муцениеце поделилась кадрами, на которых засняла сына Тимофея в магазине сантехники. Он сел нал вместе с сестрой. Они секретничали.

Сыну Прилучного уже девять лет, а вот дочке всего пять лет. Артистка призналась, что они ее настоящая любовь. Поклонники посчитали, что Тимофей растет копией папы, а вот дочка пошла в маму.

«Какие они у вас классные», «Детки чудесные», «Они заждались маму», «Приятно видеть, что сидят и болтают, а не бегают», «Тимофей так вымахал! Он прям в папу пошел», «Какие у вас замечательные детки», «Агата, вы молодец», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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